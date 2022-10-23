Yalova Altınova Belediyesi 6 işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Yalova Altınova Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 24 Ekim 2022 tarihine kadar Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 59/10 Altınova Yalova adresine yapacaklardır.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İÇİN (5 KİŞİ DAİMİ)

En az ilkokul mezunu olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek bir engeli bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yalova ilinde ikamet ediyor olmak,

Herhangi bir emeklilik aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İÇİN (1 KİŞİ GEÇİCİ)

En az ilkokul mezunu olmak,

Dekoratif ev tekstili Ustalık belgesine sahip olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek bir engeli bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yalova ilinde ikamet ediyor olmak,

Herhangi bir emeklilik aylığı almaya hak kazanmamış olmak.