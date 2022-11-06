Kaymakam intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakımda

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Sabah saatlerinde evinde yaralı halde bulunan Kılıç, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ALPARSLAN KILIÇ KİMDİR?

Kaymakamlığın sitesindeki bilgilere göre Kılıç'ın biyografisi şöyle:

1977 yılında Hollanda'da doğan Kılıç, ilk-orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Alparslan Kılıç iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sinop-Gerze, Aksaray-Gülağaç ve Giresun-Doğankent'te kaymakam vekilliği görevinde bulundu. 1 yıl süre ile İngiltere'de dil eğitimi ve kamu yönetimi alanında çalışmalar yaptı. Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren Kılıç, Kayseri - Akkışla, Ardahan - Çıldır, Edirne - Havsa , Diyarbakır -Dicle, Eskişehir -Sivrihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu ve 14 Şubat 2017 tarihinde Dicle Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirildi. 19 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Armutlu'ya atanan Kılıç, 8 Eylül 2021 tarihinde görevine başladı.