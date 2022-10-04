Yalova Çiftlikköy Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Yalova Çiftlikköy Belediyesi 5 işçi alacak. Alınacak personeller geçici süreli kadroda istihdam edilecek.

Adaylar başvurularını 7 Ekim 2022 tarihine kadar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Köprübaşı Sokak Numara 5/9 Çiftlikköy Yalova adresine şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU NİTELİKLERİ (5 KİŞİ).

Türk vatandaşı olmak,

18 - 45 yaş arasında olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Yalova ili veya Çiftlikköy ilçesinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.