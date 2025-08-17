Yalova Ordulular Derneği yardımlarını sürdürüyor

Yalova Ordulular Yardımlaşma ve Kültür Derneği yönetimi, ihtiyaç sahiplerine son 6 ay içinde 6 Koli kıyafet dağıttı.

Dernek Başkanı Süleyman Birtek ve yöneticilerinin yanı sıra Yalova Ordulular Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyelerinin bağışları ile yapılan bu hayır faaliyeti birçok ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Son olarak 5 koli içinde 250 kişi için hazırlanan kıyafetlerin çoğu çocuk ile bebeklere yönelik sıfır kıyafetlerden oluştu.

Ordu ili Korgan ilçesi, Korgun Ortaokulunda ki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilen kıyafetlere, Korgun Ortaokulu öğrenci, idareci ve öğretmenler kayıtsız kalmadı. Yalova Ordulular Yardımlaşma ve Kültür Dernek yönetimine sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı geldi. Mesajda; ‘’Okulumuz öğrencilerine kıyafet desteği sağlayan Yalova Ordulular Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Süleyman Birtek’e katıklarından dolayı teşekkür ederiz’’ denildi.

Başkan Süleyman Birtek, ‘’Dernek olarak ihtiyaç sahibi; çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişiye son bir yıl içinde 60 koli yardım yaptık. Ayrıca dört üniversiteli öğrencimize burs imkanı sağladık. Bu tür hayır işlerini yapmaya devam edeceğiz. Katkı sağlayan dernek üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.’’ Dedi.

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE DONDURMA

Yalova Ordulular Yardımlaşma ve Kültür Derneği bir geleneği de bu yıl sürdürerek Kuran Kursu öğrencilerine dondurma ikramında bulundu.

Başkan Birtek ‘’Son iki yıldan bu yana devam eden ve geleneksel hale getirdiğimiz Kuran Kursu öğrencilerine dondurma ikramını bu yıl da Bahçelievler Mahallesi Fatih Camiinde kuran kursuna giden çocuklara yönelik yaptık. Bu hayırlı iş, Kervan Dondurma işletmecisi ile dernek üyelerinin katkılarıyla oldu. 25 kursiyere kaseler içinde dondurma ikram ettik. Katkı sağlayanlara teşekkür ederim’’ diye konuştu

