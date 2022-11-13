Yalova Termal Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi kadrolu 1 büro memuru alınacak.

Adaylar başvurularını 15 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak, Hizmet noktalarına giderek şahsen ve Alo 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İktisat, İşletme İİBF, Siyasal Bilgiler ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden birinden Lisans mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Alanında en az 4 yıl deneyimli olmak,

KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

En az 1 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Yalova ili Termal ilçesinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.