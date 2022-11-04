﻿Yalova Üniversitesi 15 personel alacak

Resmi Gazete’de Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS B grubu Ortaöğretim,2020 KPSS (B) grubu ön lisans ve 2021 KPSS(B),2022 KPSS(B) Lisans grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.” Denildi.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. 2021 KPSS ve 2022 KPSS sınavından Lisans mezunları için KPSS P3, 2020 Ön lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSSP94 puan türlerinde yeterli puana sahip olmak.

4. Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-dilekce-formu adresinden temin edilecektir.)

2. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-basvuiu-foimu adresinden temin edilecektir.)

3. 2021,2022 ve 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

6. Tecrübe istenilen pozisyonlar için unvanına uygun SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

7. Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.

8. Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

9. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

10. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu, ıslak imzalı belgeler veya nüfus cüzdanı fotokopisi kabul edilir.)

11. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

12. Destek personeli (Şoför) 2022/5 ve 2022/6 nolu ilanlar için en az B ve D sınıfı sürücü belgesi,

13. 2022-3 ve 2022-4 nolu ilanlarda istenilen boy ve kilo ölçümlerinin Sağlık Merkezleri tarafından doktor onaylı olarak belgelendirilmesi gereklidir.

14. Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu.