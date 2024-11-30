Yalova Valisi Vali Kaya çocuklara masal okudu

Vali Kaya, Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte “Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan” adlı hikaye kitabını okudu. Daha sonra çocuklarla birlikte kek kaplarından kasımpatı çiçeği şeklinde süs eşyası yaptı. Vali Kaya, çocuklara özel kütüphanede kitap okumayı sevdirmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtti. Ayrıca, çocukların el becerisini geliştirmek için de etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, “Örnek kütüphanelerimizden biri. Burada yaptığımız çalışmaların diğer kütüphanelere örnek olmasını diliyorum. Sanatsal ve okuma etkinlikleri, çocuklarımıza ve ailelerimize hayata farklı bir açıdan bakma ve hayatı algılama konusunda büyük katkı sağlıyor. Bugün çocuklarımıza bir masal okudum. Masalımız çok farklıydı. Kırmızı Başlıklı Kız ve kurt hikayesini şimdiye kadar farklı dinledik. Bu versiyon hem daha insancıldı hem de çocuklarımızı ürkütmeden karşıdaki insanlara saygı duymamız gerektiğini, onların özel alanlarına izinsiz girmememiz gerektiğini ve çevreye duyarlı olmamız gerektiğini anlatıyordu. Bu etkinlikle çocukluğumuza döndük. Bizim dönemimizde kütüphaneler böyle değildi. Daha az kitap vardı ve bu kadar sosyal etkinlik yoktu. Şimdiki aileler ve çocuklar çok şanslı,” dedi.

Kütüphane Müdürü Süheyla Acar ise farklı bir kütüphane olmalarından dolayı çocuklara kitabı ve okumayı sevdirerek aşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Vali Kaya, etkinlik sonunda çocuklar için özel yapılan kütüphanenin görevlilerine başarı belgesi takdim etti.

Etkinliğe Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziya Karatekin de katıldı.