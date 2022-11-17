Yalova Yebeltaş geçici olarak 6 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Yalova Yebeltaş, geçici olarak temizlik görevlisi ve servis elemanı olmak üzere 6 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 19 kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu
Yalova'da ikamet etmek
Yaş aralığı: 18-35
Cinsiyet: Erkek - Kadın
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
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CV
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