﻿Yalova Yebeltaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Yalova Yebeltaş, geçici olarak istihdam etmek üzere yönetici asistanı olarak istihdam etmek üzere personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Kadın olmak

En az üniversite mezunu olmak

Yalova’da ikamet etmek

30 – 40 yaş aralığında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraf

CV