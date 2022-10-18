﻿Yalova Yebeltaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Yalova Yebeltaş, geçici olarak istihdam etmek üzere yönetici asistanı olarak istihdam etmek üzere personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Kadın olmak
En az üniversite mezunu olmak
Yalova’da ikamet etmek
30 – 40 yaş aralığında olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraf
CV
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