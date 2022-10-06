6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yalova Zirvekent Turizm 45 işçi alacak

Yalova Zirvekent Turizm 45 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:44
Takip Et

Yalova Zirvekent Turizm 45 işçi alacak

Yalova Zirvekent Turizm 45 işçi alacak
+
Aa
-

Yalova Zirvekent Turizm bünyesine 45 personel alınacak.

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yalova Çiftlikköy'de ikamet etmek. 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
1
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
2
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
3
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
4
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
5
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
6
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
7
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.