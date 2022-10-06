Yalova Zirvekent Turizm 45 işçi alacak

Yalova Zirvekent Turizm bünyesine 45 personel alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Yalova Çiftlikköy'de ikamet etmek.
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