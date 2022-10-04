4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yalova Zirvekent Turizm 50 işçi alacak

Yalova Zirvekent Turizm 50 işçi alacak.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:37
Takip Et

Yalova Zirvekent Turizm 50 işçi alacak

Yalova Zirvekent Turizm 50 işçi alacak
+
Aa
-

Yalova Zirvekent Turizm 50 personel alacağını duyurdu.

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, geçici olarak farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Yalova’da ikamet etmek,

18-45 yaş aralığında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi,

Adli sicil kaydı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
2
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
3
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
4
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
5
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
6
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
7
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alkole zam yapıldıkça kaçakçılık zirve yaptı
﻿Alkole zam yapıldıkça kaçakçılık zirve yaptı
﻿Alkole zam yapıldıkça kaçakçılık zirve yaptı
﻿Stanley Kubrick sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde
﻿Stanley Kubrick sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde
﻿Stanley Kubrick sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde
﻿Sigaranın tüm canlılara ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
﻿Sigaranın tüm canlılara ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
﻿Sigaranın tüm canlılara ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
﻿Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu
﻿Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu
﻿Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.