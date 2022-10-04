Yalova Zirvekent Turizm 50 işçi alacak.

Yalova Zirvekent Turizm 50 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, geçici olarak farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Yalova’da ikamet etmek,
18-45 yaş aralığında olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
İkametgah belgesi,
Adli sicil kaydı.
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