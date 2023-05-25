Yalova’da 140 tersane işçisi zehirlendi

Yalova’da Tersaneler Bölgesi’nde, aynı firmanın yemeğinden yiyen 140 işçi zehirlendi. Tavuklu yemek yedikleri öğrenilen işçilerden çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yalova’da 140 tersane işçisi zehirlendi

Olay, dün Altınova Tersaneler Bölgesi'nde meydana geldi. Tersanelere yemek veren firmanın, öğle yemeğinden yiyen işçilerden bazıları bir süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dün ve bugün, Yalova ve Altınova'daki hastanelere 127, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki sağlık kuruluşlarına ise 13 kişinin başvurduğu öğrenildi. Menüdeki tavuklu yemekten yedikleri öğrenilen işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. İşçilerden 139'u ayakta tedavileri yapılarak taburcu edilirken, bir işçinin hastanede tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, tersanelere yemek veren firmadan alınan numuneleri incelenmek üzere laboratuvar gönderdiği öğrenildi.

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(Kaynak: DHA)

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