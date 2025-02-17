Yalova’da alacak verecek kavgasında bıçaklar çıktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Yalova Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi, sopalar ve yumruklar havada uçuştu.

Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Kavgada biri polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olayda polis memuru hafif şekilde yaralanırken diğer vatandaşın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.