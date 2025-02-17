Yalova’da alacak verecek kavgasında bıçaklar çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yalova’da alacak verecek kavgasında bıçaklar çıktı!

Yalova'da iki grup arasında alacak verecek kavgası çıktı. Kavgada sopa, bıçak ve yumruklar konuştu. Kavgayı ayırmak isteyen polis ve 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yalova Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi, sopalar ve yumruklar havada uçuştu.

Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Kavgada biri polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olayda polis memuru hafif şekilde yaralanırken diğer vatandaşın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yalova’da alacak verecek kavgasında bıçaklar çıktı!

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