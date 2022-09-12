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  • Anne ile kızı hastanede terör estirdi. Doktor hamşire güvenlik görevlisi fark etmedi

Anne ile kızı hastanede terör estirdi. Doktor hamşire güvenlik görevlisi fark etmedi

Yalova'da, panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden kadın, kendisine serum takmayan doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisine, kızıyla birlikte darbetti. Bu anlar, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:06
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:19
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Yalova'da anne ile kızı doktor, hemşire ve güvenlik görevlisi tanımadı hepsine saldırdı

Anne ile kızı hastanede terör estirdi. Doktor hamşire güvenlik görevlisi fark etmedi
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Yalova'da anne ve kızı doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı. Rahatsızlanan T.Ç, Yalova Devlet Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan TÇ serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine kadın serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan kızı S.Çi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan kızı, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde anne ile kızının, kadın doktora saldırdığı ve tokat atmaya çalıştığı daha sonra kendilerini engellemeye çalışan hemşireye tekme ve yumruk savurdukları, kadın güvenlik görevlisinin de ensesini sıkarak, saldırmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

SAVCIDAN TUTUKLAMA İSTEMİ

'Beyaz kod' verilen hastanede polisler,anne ve kızını güçlükle durdurdu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ile kızı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı, ikinci kez tutuklama talep etti.

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