Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu

Olay, Yalova'nın Kurtaran Kent Sitesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Balkonda yapılan mangalda bacadan sıçrayan alevler, çatı katında yangına yol açtı.

Yangının büyümesini önlemek için Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak ormanlık alana sıçramasını engelledi.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, Yalova'nın birçok noktasından görülebildi. Yangının neden olduğu hasar ve sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.