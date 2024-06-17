Yalova’da denizde kaybolan çocuk için arama kurtarma çalışmaları başladı

Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye hızla Yalova Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çocuğun son görüldüğü Koru sahil açıklarında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının elverişsizleşmesiyle aramalar geçici olarak durduruldu.

Bu sırada, kayıp çocukla ilgili herhangi bir ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılmadığı bilgisi alındı.

Yetkililer, konu üzerindeki incelemelerin sürdüğünü ve arama çalışmalarının en kısa sürede tekrar başlatılacağını ifade ettiler.