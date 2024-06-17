Yalova’da denizde kaybolan çocuk için arama kurtarma çalışmaları başladı

Kaynak: İHA
Yalova’da denizde kaybolan çocuk için arama kurtarma çalışmaları başladı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinde denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun bulunması için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye hızla Yalova Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çocuğun son görüldüğü Koru sahil açıklarında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının elverişsizleşmesiyle aramalar geçici olarak durduruldu.

Bu sırada, kayıp çocukla ilgili herhangi bir ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılmadığı bilgisi alındı.

Yetkililer, konu üzerindeki incelemelerin sürdüğünü ve arama çalışmalarının en kısa sürede tekrar başlatılacağını ifade ettiler.

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