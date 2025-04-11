Yalova’da drift macerası hüsranla bitti

Kaynak: DHA
Yalova’da drift macerası hüsranla bitti

Yalova’da drift atan bir sürücü ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Takip sonrası kaçan şüpheli yakalandı. A.Ç, isimli kişinin, ‘dur’ ihtarına uymayarak neden kaçtığı belli oldu.

Çınarcık Trafik Jandarma ekipleri, dün Koru beldesi yakınlarında denetim yaptıkları sırada, drift atan otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Uyarıya uymayıp kaçan sürücü, takiple yakalandı.

A.Ç. isimli sürücünün daha önce de "Alkollü araç kullanmak" suçundan sürücü belgesinin alındığı öğrenildi. "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında toplam 67 bin 236 TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine bir kez daha el konuldu. Otomobil trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi.

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