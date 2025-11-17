YENİÇAĞ - Yalova / Ebru Nur Kaplan

İYİ Parti Yalova Merkez İlçe Teşkilatı, bugün şehir merkezinde gerçekleştirdiği saha çalışmasında esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ziyaretler sırasında broşür ve kahve ikramında bulunan teşkilat üyeleri, esnafın taleplerini tek tek not aldı.

Ekonomik koşullar, işyeri güvenliği ve yerel hizmetlere yönelik birçok konuda görüş alışverişinde bulunan esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Teşkilattan yapılan açıklamada, “Halkımızla iç içe olmaya, sorunları yerinde dinlemeye devam edeceğiz. Esnafımızın yaşadığı her zorluk, bizim mücadele konumuzdur.” denildi.

İYİ Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Selda Gülçiftçi Avcıoğlu ise ziyaretlere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Esnafımız, şehrimizin ekonomik ve sosyal açıdan ayakta kalmasını sağlayan en önemli güçlerden biridir. Sorunlarına daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesi gerekiyor. Biz bugün sadece kahve ikram etmedik; esnafımızın beklenti ve ihtiyaçlarını doğrudan dinledik. Yalova’da daha güçlü, düzenli ve yaşanabilir bir şehir için hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Ziyaretlerin önümüzdeki haftalarda genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.