Yalova’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yalova’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Yalova’da bir kişi evinin önünde 3 kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişiden biri silahını çıkararak Ramazan Elkıtay’a ateş etti. Hastaneye kaldırılan Elkıtay, hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kemerköprü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Elkıtay, evinin önüne gelen 3 kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken 3 kişiden 1'i, yanında bulunan tabancayla Elkıtay'a 3 el ateş etti.

Yalova’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırt ve karın bölgesinden vurulduğu belirlenen Elkıtay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Elkıtay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yalova’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

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