Yalova'da feci kaza! Önce beton mikserine sonra aydınlatma direği ile refüje çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yalova'da feci kaza! Önce beton mikserine sonra aydınlatma direği ile refüje çarptı

Yalova'da beton mikseri ile çarpışan otomobil, aydınlatma direği ve refüje çarparak durdu. Kazada otomobilin sürücüsü O.D. yaralandı.

Yalova'nın Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde meydana gelen kazada, beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü O.D. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aydınlatma direğine ve refüje çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin freni boşaldıBeton mikserinin freni boşaldı

Yaralı sürücü O.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​​​​​​​

Beton mikseri sürücüsü A.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de beton mikseri ile otomobil çarpıştıBalıkesir'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı

​​​​​​​

Yalova'da feci kaza! Önce beton mikserine sonra aydınlatma direği ile refüje çarptı

Yalova'da feci kaza! Önce beton mikserine sonra aydınlatma direği ile refüje çarptı

Yalova'da feci kaza! Önce beton mikserine sonra aydınlatma direği ile refüje çarptı

Yalova'da feci kaza! Önce beton mikserine sonra aydınlatma direği ile refüje çarptı

Son Haberler
Türkiye, kadın çalışan oranıyla AB ülkelerinin ortalamasını geçti
Türkiye, kadın çalışan oranıyla AB ülkelerinin ortalamasını geçti
Beşiktaş, Gaziantep FK'ye hazırlanıyor
Beşiktaş, Gaziantep FK'ye hazırlanıyor
Gizemli serbest gezegen! Gök biliminde yeni bir dönem
Gizemli serbest gezegen! Gök biliminde yeni bir dönem
Ordu’da korkutan kaza! Ramak kala durdu
Ordu’da korkutan kaza! Ramak kala durdu
AKP kulislerinde konuşulanlar açıklandı... Herkesin beklediği karar Meclis'e geliyor 'Erdoğan' detayı dikkat çekti
AKP kulislerinde konuşulanlar açıklandı... Herkesin beklediği karar Meclis'e geliyor 'Erdoğan' detayı dikkat çekti