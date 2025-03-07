Yalova'da feci kaza! Önce beton mikserine sonra aydınlatma direği ile refüje çarptı

Yalova'nın Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde meydana gelen kazada, beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü O.D. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aydınlatma direğine ve refüje çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin freni boşaldı

Yaralı sürücü O.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Beton mikseri sürücüsü A.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı

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