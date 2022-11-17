Yalova'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eğlence merkezine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, fuhuş ve fuhşa aracılık yaptıkları tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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