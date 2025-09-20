Yalova’da kaçakçılık operasyonu!

Yalova Ro-Ro Terminali'ne gelen tırda yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isterken 3 şüphelinin yakalanması üzerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Ro-Ro Terminali'ne giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan aramada S.K., M.K. ve Irak uyruklu R.J.A.A.'yı yakalandı. Yapılan incelemede S.K. ve M.K.'nın "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan yurtdışı çıkış yasakları bulunduğu ve bu nedenle illegal yollardan yurtdışına çıkmaya çalıştıkları belirlendi. Araç şoförü M.S. ile birlikte S.K. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ORGANİZATÖRLER DE YAKALANDI

Yürütülen soruşturmada organizatörlerin H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, 15 bin Euro karşılığında şahısları tırlarla kara yolundan ya da sahte belgelerle hava yolundan yurtdışına çıkardıkları, bazı kişileri ise önce legal yollarla Balkan ülkelerine çıkarıp ardından illegal yollarla Avrupa'ya geçirdikleri belirledi. Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı kişilere ait pasaportlar ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.E.T., A.Ş. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.A. ise tutuklandı.