Yalova'da karaya oturan enerji gemisi kurtarıldı

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisi, yapılan manevra ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yalova'da önceki gece fırtına nedeniyle sürüklenerek Çiftlikköy ilçesi kıyı kesiminde karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi, lodosun da etkisiyle manevra yaptırılarak bulunduğu alandan kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün incelemesinde gemide hasar olmadığı tespit edilirken, geminin deniz emniyeti ise Yalova Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanlığı ve Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından sağlandı.

Gemi, yapılan çalışmanın ardından güvenli alana intikal ettirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, önceki gece karaya oturan enerji gemisi için bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları sevk etmiş, gün boyunca çalışmalar aralıksız sürmüştü.