Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde otoyolda seyir halinde olan konserve yüklü TIR’da yangın çıktı.

Sürücünün yol kenarına çekip çekiciyi dorseden ayırdığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yalova-Kocaeli kara yolunun Çiftlikköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. 16 BPL 167 plakalı TIR’ın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip, çekiciyi dorseden ayırdı. Yangın hızla yayılırken TOR, alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dorse kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Kocaeli-Yalova kara yolunun Yalova istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.