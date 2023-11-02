Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı

Yalova’da kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon kaygan yolda karşı şeride geçerek önce minibüs daha sonra otomobile çarptı ve devrildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu karayolunda Çınarcık ilçesi Koru beldesi mevkiinde Yalova istikametinde seyreden 77 ABS 975 plakalı tomruk yüklü kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyon burada önce 77 P 6003 plakalı servis minibüsü sonrasında da Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne ait 77 AS 477 makam aracına çarptı.

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Yaklaşık 100 metre daha ilerleyen kamyon duramaya çalıştığı sırada geri geri giderek yan devrildi. Kamyonun devrilme anı ise bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kazada, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt’un da olduğu 3 kişi yaralandı. Bozkurt'un ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında öğrenci servisinin boş olması ise büyük bir facianın önüne geçti.

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Kazayla ilgili jandarmanın tahkikatı sürüyor.

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