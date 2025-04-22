Yalova'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi

Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sularında Yalova’dan Bursa yönüne giden yolcu otobüsü Süpürgelik Mevkisi’nde yolun sağına yan yattı. Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kaza kırım ekipleri, 112 ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi.

Son gelen bilgilere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüsün sürücüsü ve yanında bulunan muavin yaralanırken, otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekibi ile 112 ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden bir kişinin kimliği henüz belirlenemezken kazayla ilgili tahkikat sürüyor.