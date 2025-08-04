Yalova'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Yalova'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalova istikametine ilerleyen Alperen Altın'ın (22) kullandığı 77 ADV 994 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen tırın sol arka köşesine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında tır sürücüsü gözaltına alındı.

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