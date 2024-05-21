Yalova’da torbacı operasyonu

Kaynak: İHA
Yalova’da torbacı operasyonu
Yalova Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonunda sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 193 gram skunk ele geçirildi.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, edinilen bilgilere göre, il genelinde "torbacı" olarak adlandırılan ve sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

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Operasyon sonucunda F.E, Ö.S, M.A.A. ve K.A'nın ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda 3 parça halinde toplam 193 gram skunk, hassas terazi, pompalı tüfek ve 9 adet fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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