Yalova’da torbacı operasyonu

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, edinilen bilgilere göre, il genelinde "torbacı" olarak adlandırılan ve sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda F.E, Ö.S, M.A.A. ve K.A'nın ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda 3 parça halinde toplam 193 gram skunk, hassas terazi, pompalı tüfek ve 9 adet fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.