Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Samanlı köyünde ikamet eden O.E. ve G.E.'nin evlerinde uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin ikametine gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 194 gram sentetik kannabinoid, 700 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı, 3 cep telefonu ve 18 bin 40 TL para ele geçirildi.

Operasyona gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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