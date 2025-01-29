Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Termal ilçesinde yaşayan E.K., M.K. ve Y.K.'nin evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı. İhbarın değerlendirilmesi üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen adreslerde arama yaptı.

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ARAMADA ÇOK SAYIDA YASA DIŞI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen arama sırasında, bir baca deliğine saklanan uyuşturucu madde narkotik dedektör köpeği tarafından tespit edildi. Aramalarda 12 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 300 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Operasyon sonucunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, M.K. ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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