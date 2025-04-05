Yalova'da uyuşturucu operasyonu: Zanlılar tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Samanlı köyünde yaşayan O.E. ve G.E'nin evlerinde uyuşturucu imal ederek satışını yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde, 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı, 3 cep telefonu ve 18 bin 40 lira ele geçirildi.

O.E. ve G.E, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.