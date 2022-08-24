Ölen arkadaşlarına emniyet kemeri takılmasını engellemişlerdi. 35 işçi çıkarıldı

Yalova’da bulunan Sefine Tersanesi’nde taşeron işçi olarak çalışan Yasin Demirdağ’ın 17 Ağustos günü yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışanları tarafından Demirdağ'ın cansız bedenine emniyet kemeri takılmak istenmesine tepki gösteren 35 işçi işten çıkarıldı, kapının önüne konuldu.

‘MÜDAHALE EDİLSE BELKİ DE KURTULACAKTI’

Olay anında çıkan arbedede İSG çalışanlarının kendisine saldırdığını söyleyen ve arbede sonrası işten çıkartılan Ahmet Bahçacı, “Yasin Demirdağ düştükten sonra yaklaşık 50 dakika geminin ambarında kaldı. 50 dakika boyunca hiçbir müdahale gerçekleşmedi, müdahale edilse belki de kurtulacaktı. Çıkan arbedenin öncesinde İSG’ye müdahale etmek isteyen kişi bendim. Ben ‘Doktor çağırın’ dediğim zaman İSG çalışanları ‘Doktoru sırtımda mı getireyim nasıl getireyim’ diye ağzında sakızla konuşuyordu. İSG’nin ilk saldırdığı kişi benim” dedi.

‘HALAT YERİNE İP KULLANILIYORDU’

BirGün’den Fevzi Efe Sekitmez’in haberine göre hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasin Demirdağ’ın çalışma arkadaşı olan bir başka işçi ise “Benim yakınımda çalışıyordu Yasin, emniyet kemeri üzerinde düştüğünde vardı ama halatlar eksikti. Bazı yerlerde halatlar kopuk ve halat yerine çoğu yerde ip kullanılıyordu. İhmalkârlık çok fazlaydı çalıştığımız alanda. Halatların olmaması bazı yerlerde ip kullanılması resmen cinayete hazırlıktır. Ben olay yaşandığında oradaydım gözümün önünde gerçekleşti. Çoğu zaman ben de kullanamıyordum kemerimde takılı olan kancayı. Demir parçaları vardı kancayı, oraya iple takmaya çalışıyordum. Büyük risk altında çalışıyorduk” ifadelerini kullandı.