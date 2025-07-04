Yalova’da yürek yakan olay! Halasının yanına tatile gelmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul’dan Yalova’ya halasının yanına tatile gelen 6 yaşındaki çocuktan acı haber. Denizde harekatsız bir şekilde bulunan Eyüp Hüseyin Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Eyüp Hüseyin Yılmaz, yaz tatili için 8 yaşındaki ağabeyiyle birlikte halasının yanına, Yalova'ya geldi. Akasya Plajı'na giden küçük çocuk, saat 16.30 sıralarında denizde oyun oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Olay sırasında halasının denizde olmadığı öğrenildi.

Çocuğun kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, kısa süren arama sonucunda Eyüp Hüseyin'i denizde hareketsiz halde buldu. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan Yılmaz'a, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan Eyüp Hüseyin Yılmaz'ın annesi ve babası, İstanbul'dan geldikleri hastanede büyük üzüntü yaşadı. Eyüp Hüseyin Yılmaz'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Yalova’da yürek yakan olay! Halasının yanına tatile gelmişti

Yalova’da yürek yakan olay! Halasının yanına tatile gelmişti

Yalova’da yürek yakan olay! Halasının yanına tatile gelmişti

Yalova’da yürek yakan olay! Halasının yanına tatile gelmişti

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