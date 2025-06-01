Yalova’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.Y.'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

A.Y., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.