Yalova’da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde tartıştıkları şahısların aracına tabanca ile ateş etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Armutlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Osman Gazi Köprüsü’nde zanlıları 2 adet ruhsatsız tabancayla yakaladı. Şahıslar husumetli olduğu gruptan da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda taraflardan balta, 258 gram esrar, 3,93 gram metamfetamin, 106 adet mermi de ele geçirildi.

Kıskıvrak yakalanan S.D ve İ.Ö “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Ceza evine gönderildi.

(Kaynak: İHA)