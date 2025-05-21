’Yalova’nın İzinde’ resim sergisi ilgi görüyor

"Yalova'nın İzinde" sergisi Yalova Kent Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Müze Haftası çerçevesinde açılan sergide Atamış, Yalova'nın tanıtımına katkı sunmak ve kentin kültürel mirasını görünür kılmak amacıyla titizlikle hazırladığı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı, Yalova'nın bilinirliğinin az olmasının kendisini böyle bir çalışmaya sevk ettiğini belirtirken serginin kentin tanıtımı için önemli bir adım olduğunu vurguladı. 9 aylık bir süreçte hazırlanan sergide, Yalova'nın köşkleri, camileri, hamamları ve tarihi sokaklarından oluşan 24 farklı mimari yapı kuru boya tekniğiyle resmedildi. Atamış, bu yapıların her birini yerinde inceleyerek birebir gözlemle çalışmalarına aktardığını ifade etti.

Daha önce İstanbul'a ithaf ederek "Çeşmelerin İzinde" adlı çalışmasıyla beğeni toplayan sanatçı, 2014 yılından bu yana kişisel sergiler düzenliyor. Atamış, bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin çeşitli illerinde kültürel çalışmalar yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Sergiyi farklı kılan bir diğer unsur ise kullanılan malzemeler oldu. Sanatçı, workshop alanında, İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde üretilen geri dönüşüm kağıtları üzerine resimler çizerek hem doğaya hem de kentin tarihine olan duyarlılığını ortaya koydu.

Sergi, 22 mayısa kadar Yalova Kent Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.