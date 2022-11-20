İskelede bekleyen otomobilin motoru yandı

İHA'dan alınan bilgilere göre; Eskihisar feribot seferlerinin yapıldığı Topçular İskelesi’nde Burak Bayram'a ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.