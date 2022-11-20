20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İskelede bekleyen otomobilin motoru yandı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki Topçular İskelesi’nde bir otomobilde yangın çıktı. Çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:32
Takip Et

Yalova'nın Topçular İskelesi'nde bekleyen otomobilin motoru yandı

İskelede bekleyen otomobilin motoru yandı
+
Aa
-

İHA'dan alınan bilgilere göre; Eskihisar feribot seferlerinin yapıldığı Topçular İskelesi’nde Burak Bayram'a ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
3
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
4
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
5
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
6
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Millilerin 11'i belli oldu
7
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.