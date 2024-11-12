Yalovaspor, Merkezefendi'yi Mağlup Etti

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yalovaspor Basketbol, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-76'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Yalovaspor, ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

Maçın ilk periyodu oldukça çekişmeli geçti. Yukatel Merkezefendi'nin etkili oyununa Yalovaspor, 22-24'lük skorla karşılık verdi. İkinci periyotta da dengeli bir mücadele sergilendi ve devre 40-43'lük skorla konuk ekip lehine sona erdi. Ancak Yalovaspor, özellikle üçüncü periyotta gösterdiği üstün performansla skoru 69-62'ye taşıdı.

Yalovaspor'da Kadir Bayram, 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Peterka 16, Johnson 17, ve McConico 15 sayıyla ona destek verdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te ise Lomazs 25 sayıyla dikkat çeken bir performans sergiledi.

Maçta 34.30 dakikada 5 faul alan Arca Tülüoğlu, Yeniden sahada yer alamadı. Yalovaspor'un bu galibiyeti, takımın ligdeki moralini yükseltirken, sezonun geri kalanı için umut verici bir başlangıç olarak değerlendirildi.