Düzenli tüketildiğinde kansere karşı koruma sağlıyor. Kimse faydalarını bilmiyor. Adeta şifa dağıtıyor

Hastalıklardan korunmak adına beslenme düzeninde tuz, şeker ve yağlı yiyeceklerden uzak durup meyve ve sebze yemeye ağırlık vermek gerektiği vurgulandı. Özellikle bazı gıdalar kanser, parkinson, kalp krizi gibi tehlikeli hastalıklara karşı koruma sağladığı bildirildi. Fazla bilinmeyen yam sebzesinin faydaları da saymakla bitmiyor.

YAM SEBZENİN DETAYLARI…

YAM SEBZE NEDİR?

Yam Dioscoreaceae familyasından yumruları yenen, nişastalı bitkilere verilen ortak addır. Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika'da yetiştirilen 100'den fazla kültürü vardır. Yam yumrularının boyu toprak altında 1,5 metreye kadar ağırlığı ise 70 kiloya kadar ulaşabilir. Sert kabukları vardır ancak pişirildiğinde yumuşar. Kabukları koyu kahverengiden açık pembeye varan renkler alabilir. Yumrunun kendisi çok daha yumuşaktır ve renkleri beyaz, mor, sarı, turuncu ve pembe arasında değişir. Yam oldukça eski bir tarım bitkisidir. Kültür bitkisi olarak yetiştirilmesi Afrika ve Asya'da MÖ 8000 yıllarına kadar uzanır. Bu bölgede insanların hayatta kalabilmesi için çok önem taşıyan bir bitkidir. Yumrular hiçbir soğutmaya gerek kalmadan 6 ay kadar saklanabilir. Yağmur mevsimlerinin başlamasına kadar olan süre içinde insanlara besin kaynağı olur. Yaygın olarak mangalda, ızgarada, fırında, yağda kızartılarak, kaynatılarak ve tütsülenerek yenir.

YAM SEBZESİNİN FAYDALARI

-Hastalıkların ve kanserin oluşmasını önlüyor

Yam sebzesi aynı zamanda sindirim hastalıklarının oluşmasını da önlemektedir. Bağırsak rahatsızlıklarını önleyerek florasını dengelemektedir. Bunun yanı sıra kolon kanseri riskini de engellemektedir.

-Solunum problemlerini en aza indirir

Geleneksel Çin Tıbbı Dergisi tarafından yayınlanan bir anket , yamın kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların akciğer fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir

-Kalp hastalıklarının önüne geçer

Vücudun kan damarlarının duvarlarına zarar veren homosistein adı verilen bir maddeyi parçalaması için ihtiyaç duyduğu iyi miktarda B6 vitamini içerir. Yüksek homosistein seviyeleri de kalp krizlerine yol açabilir.

-Kilo vermenizi kolaylaştıracaktır

Karmaşık karbonhidratlar ve lif bakımından zengin olduğu için kilo vermeyi düşünenlerin diyetine entegre etmek için mükemmel bir besin olarak kabul edilir. Yam sebzesi, vücudu daha uzun süre tok tutar ve kan şekeri seviyelerinin kontrolünü destekler. Bu sayede daha küçük miktarlarda insülin üretilecek, bu da pankreası boşa çıkaracak ve aynı zamanda karın yağ depolama mekanizmasını da ortadan kaldıracaktır.

-Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Yamın ana özelliklerinden biri detoksifiye edici ve arındırıcı bir etkiye sahip olmasıdır. Böylece bu maddelerin deri, böbrek ve bağırsak yoluyla atılımı yoluyla kandaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur . Yam bitkisi ayrıca iyi miktarda C vitamini ve B vitamini kompleksi (B1, B3, B5, B6 ve B9 gibi) ile bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğine de sahiptir.

-Görme sorunlarının en aza indirilmesinde yardımcı olur

Yam, yaşlı insanlarda görme kaybına neden olan makula dejenerasyonu olasılığını azaltan bir besin olan C vitamini içerir. Kataraktları önlemeye, gözleri nemlendirmeye ve gece görüşünü iyileştirmeye yardımcı olur.

-Menapozu daha rahat geçirmenizi sağlar

Yam, menopoza girmiş kadınlarda hormon replasmanına doğal bir alternatif sağlayan bir enzim içerir. Bu nedenle bu aşamada sık görülen semptomların azalmasına yardımcı olur. (Menopoz döneminde sıcak basması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Menopoz sıcak basmalarına ne iyi gelir? Menopoza hangi bitki çayları iyi gelir? makalemiz emrinize amade.)