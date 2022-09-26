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Yamaç paraşütü ağaca dolandı, ağaçta mahsur kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iniş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolanan İngiliz uyruklu pilot, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 22:31
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Yamaç paraşütü ağaca dolandı, ağaçta mahsur kaldı

Yamaç paraşütü ağaca dolandı, ağaçta mahsur kaldı
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Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu Swensson Sigvard, hazırlıkların ardından uçuş yaptı.

Yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen pilotun paraşütü, sahildeki alana iniş sırasında ağaca dolandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibince asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan Sigvard'ın yaralanmadığı belirtildi.

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