Yamaç paraşütüyle 600 metrede evlenme teklifi

Kaynak: DHA
Yamaç paraşütüyle 600 metrede evlenme teklifi

Muğla'da tatile gelen Onur Uzun, 600 metre yükseklikte yamaç paraşütüyle uçtukları sırada sevgilisi Büşra Müftüoğlu'na evlenme teklif etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde tatil yapan Onur Uzun, yamaç paraşütüyle uçuş sırasında sevgilisi Büşra Müftüoğlu'na sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Yaklaşık 600 metre yükseklikte gerçekleşen uçuşta, Müftüoğlu'nun teklifi kabul etmesi üzerine Uzun, şaka amaçlı yüzüğü düşürdüğünü söyledi ancak inişin ardından yüzüğü çıkararak teklifini sahilde tekrarladı.

Çift, Milas'a bağlı Ören Mahallesi'nde tatil yaparken, 620 metre yüksekliğindeki Alatepe Dağı'ndan yamaç paraşütü yapmak için havalandı. Onur Uzun, uçuş sırasında telsizle haberleştiği Müftüoğlu'na cebinden çıkardığı tek taş yüzükle "Benimle evlenir misin?" diyerek sürpriz bir teklif yaptı. Müftüoğlu'nun "Evet" demesiyle birlikte Uzun, şaka yaparak yüzüğü uçuş sırasında düşürdüğünü söyledi.

İnişin ardından mutluluklarını paylaşan çift, sahilde bir araya geldi ve Onur Uzun, yüzüğü çıkartarak teklifini yeniden yaptı.

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