Yamaçtan kopan kaya, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yamaçtan kopan kaya, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

Karabük-Zonguldak karayolunda seyir halindeki bir otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

YAMAÇTAN KOPAN KAYALAR DEHŞET SAÇTI

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Zonguldak karayolunun Yenice ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. yönetimindeki 05 LA 567 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine doğru ilerlerken, yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçalarının hedefi oldu.

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VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, jandarma, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri kısa sürede kaza yerine ulaştı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü E.Ö. ile yolcular S.Ö, G.Ö., 3 yaşındaki E.Ö. ve 12 yaşındaki Ö.Ö. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda oturan G.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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