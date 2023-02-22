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Yamaçtan kopan kayalar servis aracını vurdu

Artvin’de baraj personelini taşıyan servis aracına yamaçtan kopan kayalar isabet etti. Büyük hasar alan araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:09
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Yamaçtan kopan kayalar servis aracını vurdu

Yamaçtan kopan kayalar servis aracını vurdu
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Kaza saat 09.30 sıralarında Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Artvin Barajı'nda personel taşımacılığı yapan Murat Alpaslan idaresindeki 08 AJ 600 plakalı minibüse Deriner-3 Tüneli mevkiine geldiği sırada yamaçtan kopan kaya kütleleri isabet etti.

Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4’ü yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri eşliğinde yaralılar Artvin Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumların iyi olduğu öğrenildi. Heyelan sonrası jandarma ekipleri yol güvenliği için karayolunu araç trafiğine kapatırken, Karayolu ekiplerinin çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

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