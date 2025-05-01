Yamal'ın bandajındaki sır ortaya çıktı: Yıldız oyuncudan dikkat çeken paylaşım

Serkan Talan
Yamal'ın bandajındaki sır ortaya çıktı: Yıldız oyuncudan dikkat çeken paylaşım

Barcelona'nın genç yıldızı, el bandajı tartışmalarına sosyal medyadan verdiği görselle yanıt verdi.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısındaki etkileyici performansının ardından bir kez daha gündeme geldi. Takımı 0-2 gerideyken attığı gol ve sonrasındaki çalımlarıyla adeta takımını ayağa kaldıran Yamal, maç sonrası Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

19 yaşındaki oyuncu, karşılaşmadan karelerin yer aldığı bir fotoğraf galerisi yayınladı. Görseller arasında yer alan, maçın ilk yarısında sağ elinde bulunan bandajı gösteren fotoğraf, sosyal medyada tartışmalara neden olan bandaj söylentilerine doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı.

Geçmişte Real Madrid'in sağlık şefi olan Dr. Niko Mihic, Barcelona oyuncularının el ve bilek bandajlarının olası medikal dışı amaçlar taşıyabileceğini öne sürerek, “Eğer venöz erişim isteniyorsa en kolay yer eller ve bileklerdir” demişti. Bu sözler, kamuoyunda çeşitli spekülasyonları beraberinde getirmişti.

Lamine’in bu paylaşımı, Mihic’in iddialarına sessiz fakat net bir karşılık olarak görülürken, daha önce Pau Víctor da aynı konuda sosyal medyada alaycı bir yanıt vermişti. Genç futbolcunun bu tarz söylentilere performansıyla karşılık vermesi ise teknik heyet ve taraftarlarca takdirle karşılandı.

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