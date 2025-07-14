Yamal'ın başı dertte! Doğum günü partisi infial yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yamal'ın başı dertte! Doğum günü partisi infial yarattı

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın 18. yaş günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı iddiası İspanya’da infial yarattı.

Barcelona ve İspanyol futbolunun yükselen yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününü kutlamak için düzenlediği doğum günü partisiyle gündeme geldi. Ancak partide yaşananlar, futbolcunun kariyerine gölge düşürecek nitelikte.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Yamal’ın eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda sert tepkilere yol açarken, Akondroplazi, İskelet Displazileri ve Cüce Kişiler Derneği (ADEE) tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

“Bu davranış kabul edilemez”
ADEE’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“21. yüzyılda cüce bireylerin özel partilerde eğlence amacıyla kullanılmaya devam edilmesi kabul edilemez. Özellikle Yamal gibi kamuya mal olmuş kişilerin bu tür olaylara dahil olması durumu daha da vahim hale getiriyor.”

Açıklamada ayrıca, engelli bireylerin onurunu ve haklarını korumak için yasal girişimlerin başlatılacağı bildirildi. Dernek, bu tür olayların sadece İspanya mevzuatına değil, toplumsal etik değerlere de aykırı olduğunu vurguladı.

Yasal işlem gündemde

Gelen tepkiler sonrasında Yamal cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken İspanyol kamuoyunda oyuncuya karşı ciddi bir tepki dalgası oluştu. Olayın yankıları sürerken, hukuki sürecin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Son Haberler
Ümit Özdağ talimat verdi! ‘Gelen bilgi doğruysa…’
Ümit Özdağ talimat verdi! ‘Gelen bilgi doğruysa…’
Tüylerin diken diken olmasının asıl sebebini bilim ilk kez açıkladı
Tüylerin diken diken olmasının asıl sebebini bilim ilk kez açıkladı
Hadise’den eleştirilere Seda Sayan’lı yanıt!
Hadise’den eleştirilere Seda Sayan’lı yanıt!
ABD’de bakımevinde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD’de bakımevinde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenerbahçe Portekiz'de 4 hazırlık maçı yapacak
Fenerbahçe Portekiz'de 4 hazırlık maçı yapacak