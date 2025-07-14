Yamal'ın başı dertte! Doğum günü partisi infial yarattı

Barcelona ve İspanyol futbolunun yükselen yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününü kutlamak için düzenlediği doğum günü partisiyle gündeme geldi. Ancak partide yaşananlar, futbolcunun kariyerine gölge düşürecek nitelikte.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Yamal’ın eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda sert tepkilere yol açarken, Akondroplazi, İskelet Displazileri ve Cüce Kişiler Derneği (ADEE) tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

“Bu davranış kabul edilemez”

ADEE’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“21. yüzyılda cüce bireylerin özel partilerde eğlence amacıyla kullanılmaya devam edilmesi kabul edilemez. Özellikle Yamal gibi kamuya mal olmuş kişilerin bu tür olaylara dahil olması durumu daha da vahim hale getiriyor.”

Açıklamada ayrıca, engelli bireylerin onurunu ve haklarını korumak için yasal girişimlerin başlatılacağı bildirildi. Dernek, bu tür olayların sadece İspanya mevzuatına değil, toplumsal etik değerlere de aykırı olduğunu vurguladı.

Yasal işlem gündemde

Gelen tepkiler sonrasında Yamal cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken İspanyol kamuoyunda oyuncuya karşı ciddi bir tepki dalgası oluştu. Olayın yankıları sürerken, hukuki sürecin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.