Yamyamlara Türkiye'ye girmek için sihirli cümle söyletildi. Ümit Özdağ'ın adını duyduklarında tüm yamyamların yüzü değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Yamyamlara Türkiye'ye girmek için sihirli cümle söyletildi. Ümit Özdağ'ın adını duyduklarında tüm yamyamların yüzü değişti
Ünlü gezgin Fatih Koparan, Sri Lanka'da bir kabileye Türkiye'ye nasıl gideceklerini anlatırken AKP ve Ümit Özdağ'dan bahsetti.

Ünlü gezgin Fatih Koparan, Sri Lanka'da "Avcı Toplayıcı Vedda Kabilesi'yle 1 gün Geçirdim" başlıklı yeni videosunu yayınladı. Koparan, yamyamların günlük yaşamına konuk oldu ve ilkel avlanma tekniklerini denedi.

Koparan, videonun bir kısmında yamyamlara Türkiye’ye nasıl gideceklerini ve girişte kullanmaları gereken anahtar cümleyi (I love AK Parti) anlattı.

Ünlü YouTuber, yamyamlara, Ümit Özdağ’a dikkat etmeleri konusunda uyardı.

SRİ LANKA VEDDA KABİLESİ

Sri Lanka'nın yerli halklarından biri olan Vedda Kabilesi'ndekiler, genellikle avcı-toplayıcı yaşam tarzını benimsemiştir. Kabile, geleneksel olarak ormanlık bölgelerde yaşarken, Sri Lanka'nın etnik ve kültürel çeşitliliğine önemli katkı sağlayan topluluklardan biridir.

1-001.jpg

HANGİ DİL KONUŞULUR?

Kabiledekiler, Vedda dilini konuşur. Sri Lanka'da konuşulan en eski yerli dillerden biri olduğuna inanılan dili, günümüzde sadece birkaç kişi anadil olarak konuşmaktadır.

2-001.jpg

3.jpg

Son Haberler
Sette yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı Magazin
Sette yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı
Dursun Özbek'in Okan Buruk'a kendi cebinden verdiği büyük parayı Şerafettin Tilki açıkladı Spor
Dursun Özbek'in Okan Buruk'a kendi cebinden verdiği büyük parayı Şerafettin Tilki açıkladı
Ani işitme kaybı ve baş dönmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar açıkladı Sağlık
Ani işitme kaybı ve baş dönmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar açıkladı
Sinan Ateş cinayetinde itirafçı olmaktan vazgeçirilen isim açıklandı. Her şeyi açıklamakla tehdit edildi. İddianame apar topar kabul edildi Gündem
Sinan Ateş cinayetinde itirafçı olmaktan vazgeçirilen isim açıklandı. Her şeyi açıklamakla tehdit edildi. İddianame apar topar kabul edildi
Mahkemeağcin köyünde bir tarih yatıyor! 7 ve 8’inci yüzyıldan kalma... Yaşam
Mahkemeağcin köyünde bir tarih yatıyor! 7 ve 8’inci yüzyıldan kalma...
Pınar'ın rakibi dünyaca ünlü bir yıldız Magazin
Pınar'ın rakibi dünyaca ünlü bir yıldız
Yeni yasa geliyor! Bu kafayla herkes ajan olabilir, cadı avı başlatılabilir Gündem
Yeni yasa geliyor! Bu kafayla herkes ajan olabilir, cadı avı başlatılabilir