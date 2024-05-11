Yamyamlara Türkiye'ye girmek için sihirli cümle söyletildi. Ümit Özdağ'ın adını duyduklarında tüm yamyamların yüzü değişti

Ünlü gezgin Fatih Koparan, Sri Lanka'da "Avcı Toplayıcı Vedda Kabilesi'yle 1 gün Geçirdim" başlıklı yeni videosunu yayınladı. Koparan, yamyamların günlük yaşamına konuk oldu ve ilkel avlanma tekniklerini denedi.

Koparan, videonun bir kısmında yamyamlara Türkiye’ye nasıl gideceklerini ve girişte kullanmaları gereken anahtar cümleyi (I love AK Parti) anlattı.

Ünlü YouTuber, yamyamlara, Ümit Özdağ’a dikkat etmeleri konusunda uyardı.

SRİ LANKA VEDDA KABİLESİ

Sri Lanka'nın yerli halklarından biri olan Vedda Kabilesi'ndekiler, genellikle avcı-toplayıcı yaşam tarzını benimsemiştir. Kabile, geleneksel olarak ormanlık bölgelerde yaşarken, Sri Lanka'nın etnik ve kültürel çeşitliliğine önemli katkı sağlayan topluluklardan biridir.

HANGİ DİL KONUŞULUR?

Kabiledekiler, Vedda dilini konuşur. Sri Lanka'da konuşulan en eski yerli dillerden biri olduğuna inanılan dili, günümüzde sadece birkaç kişi anadil olarak konuşmaktadır.