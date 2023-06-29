Yamyamlığın ilk izleri bulundu: Akrabaları tarafından yenilmiş

ABD’nin Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, Homo sapiens'in Kenya'da yaşayan bir akrabasına ait sol kaval kemiği üzerinde yamyamlığa dair en eski izler bulduğunu açıkladı.

Kemikteki 11 kesikten 9’u taş aletlerle yapılan kesiklerle eşleşirken, diğer kesiklerden artık soyu tükenmiş olan bir keskin dişli bir hayvanın sorumlu olduğu ifade edildi.

Araştırmacı Briana Pobiner, kesik izlerinin onun bir insan akrabası tarafından yenmiş olma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Kavak kemiği, 1970 yılında paleoantropolog Mary Leakey tarafından keşfedildi ve o zamandan beri Kenya Ulusal Müzeleri Nairobi Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

Pobiner kısa süre önce hayvan ısırığı aramak için kaval kemiğine bir kez daha baktı ancak bunun yerine kanaviçe gibi görünen izler buldu.

İNSAN TÜRLERİ ÇOK ÜZÜN SÜREDİR BİRBİRLERİNİ YİYOR

Pobiner yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgiler bize homininlerin en az 1,45 milyon yıl önce muhtemelen diğer homininleri yediğini gösteriyor." dedi.

Diğer taraftan bilim insanları, insan türlerin beslenmek için birbirlerini tükettiğine dair çok sayıda başka örnek bulunduğunu, ancak yeni keşfin insanların akrabalarının geçmişte bilindiğinden daha uzun süre hayatta kalmak için birbirlerini yediklerini gösterdiğini belirtti.

Çalışmanın yazarları, “Bulunan kemik yüzey değişikliklerinin çoğu, düz bir yörüngeye ve aynı yönde yönlendirilmiş kapalı V şeklinde bir kesite sahip kısa ve dar doğrusal izlerden oluşuyor. Kesik izlerinin hepsi de aynı yöndedir, öyle ki taş alet kullanan bir el, kavrama yerini değiştirmeden veya saldırı açısını ayarlamadan hepsini arka arkaya yapmış olabilir" dedi.

Pobiner, "Bu kesik izleri, tüketilmek üzere kesilen hayvanlarda gördüklerime çok benziyor. Bu bacağın etinin yenmiş olması ve bir ritüelden ziyade beslenme amacıyla yenmiş olması muhtemel görünüyor” dedi.

Bilim insanları fosilin bulunduğu bölgede 1,5 milyon yıl önce en az üç hominin türünün var olduğuna dair kanıtlar buldu: Homo erectus, Homo Habilis ve Paranthropus boisei.

Pobiner, gizemli kurbanın hangi türe ait olduğundan emin olmadığını ancak çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bölgedeki 199 fosilleşmiş kemiği inceledik. Kaval kemiği, kasaplık izleri taşıyan tek kemik. Bu durum bize bölgede yamyamlığın yaygın bir uygulama olmadığını gösteriyor. Bu keşif, bir noktada yiyecek kıtlığı yaşanmış olabileceğini ve bunun da eski insanları hayatta kalmak için ne bulurlarsa tüketmeye zorlamış olabileceğini düşündürüyor” ifadelerini kullandı.