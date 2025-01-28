Yan baktı gerekçesiyle sırtından bıçaklanmıştı! Olayda 6 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Yan baktı gerekçesiyle sırtından bıçaklanmıştı! Olayda 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yan baktığı için Ö.H.'yi sırtından bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.H., yan baktığı gerekçesiyle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Ayrıca, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç.(18), Y.C.(18), Ş.H.(19), M.E.A.(18), B.G.(19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen 6 şahsın işlemleri devam ederken H.Ö.'nün hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Ö.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.T.Ç., Y.C., Ş.H., M.E.A., B.G. ve S.D. tutuklandı.

Yan baktı gerekçesiyle sırtından bıçaklanmıştı! Olayda 6 kişi tutuklandı

Yan baktı gerekçesiyle sırtından bıçaklanmıştı! Olayda 6 kişi tutuklandı

Son Haberler
Araç sahipleri dikkat, son ödeme günü yaklaşıyor! Gecikirse faiz uygulanacak
Araç sahipleri dikkat, son ödeme günü yaklaşıyor! Gecikirse faiz uygulanacak
Muradiye Şelalesi büyülüyor
Muradiye Şelalesi büyülüyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlandı! Ankara kulisleri kaynıyor...
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlandı! Ankara kulisleri kaynıyor...
Fenerbahçe’nin listesindeki oyuncuyu Galatasaray alacak
Fenerbahçe’nin listesindeki oyuncuyu Galatasaray alacak
Sivas’ta ezanı güzel okuma kursu hizmete başladı
Sivas’ta ezanı güzel okuma kursu hizmete başladı