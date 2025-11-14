Bu mekanizma, vücudun kendi peptitleri sayesinde sinir sinyallerini bastırarak ağrıyı hafifletebiliyor.

Çalışmaya göre, vücut "benzodiazepin" benzeri doğal peptitler salgılayarak omurilik gangliyonlarında belirli sinir uçlarını hedef alıyor. Bu peptitler, sadece çevresel sinir sisteminde işlev gördüğü için opioidlerin yol açtığı uyuşukluk, zihin karışıklığı veya bağımlılık gibi istenmeyen etkilerden uzak kalıyor.

Araştırmanın başındaki Leeds Üniversitesi Profesörü Nikita Gamper, günümüz ağrı kesicilerinin yetersizliğine dikkat çekerek, “Opioidler hala en güçlü ağrı kesiciler fakat bağımlılık açısından en risklileri. Daha iyisine ihtiyaç var” diye konuştu.

Leeds Üniversitesi'nde ağrı tedavisi konusunda uzmanlaşmış Dr. Ganesan Baranidharan da kronik ağrıların sağlık sisteminin en ağır yüklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Uzun süreli opioid ve sinir ilaçları ciddi yan etkiler yaratabiliyor. Bu araştırma yeni ve güvenli bir tedavi kapısı açabilir” ifadelerini kullandı.

Ekip, bu bulguları geliştirmek üzere 3,5 milyon sterlin değerinde yeni bir fon elde etti. Beş yıllık proje kapsamında, nöropatik ağrının biyolojik izleyicileri araştırılacak ve doğal peptit temelli yenilikçi tedaviler tasarlanacak.

Ortak çalışma, Leeds Üniversitesi'nin yanı sıra Çin'deki Hebei Tıp Üniversitesi ve ABD'deki Cincinnati Üniversitesi uzmanlarını bir araya getirdi.

Araştırmanın eş yazarlarından Prof. Xiaona Du, heyecanını paylaşarak, “Aynı sonuca ulaştığımızı gördüğümüzde bunun peşinden gitmemiz gerektiğini anladık” dedi.

Bu buluş, vücudun sinir sisteminde gizli kalan doğal bir ağrı yönetim aracını aydınlatıyor. Eğer bulgular klinik testlerden geçerse, opioid alternatifleri olarak kullanılabilecek, güvenli ve bağımlılıktan uzak yeni nesil tedavilerin yolunu açabilir.