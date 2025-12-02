Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi, vizyona girdiği günden itibaren rekor kırıyor.

REKOR KIRDI

Yan Yana filmi vizyona girişinden iki hafta sonra 312 bin seyirciye ulaşarak ilk hafta sonuna göre yüzde 50’nin üzerinde artışa imza attı. Filmin açılışında 200 binin üzerinde izleyiciye ulaşarak, ilk hafta sonuna göre yüzde 52,9'luk bir artış kaydetti. Öte yandan Alya'yı geçerek rekor kırması da dikkat çekti.

YAN YANA’DAN İKİ HAFTADA BÜYÜK BAŞARI

Yan Yana filmi, vizyona girdiği ilk günden itibaren toplamda 1 milyon 109 bin 310 seyirciye ulaştı. 259 milyon TL'nin üzerinde ise bir hasılat elde etti. İlk hafta sonunda 312 bin izlenme ile başlayan film, ikinci hafta sonunda ise bu sayıyı 466 bine çıkarak bir artışa imza attı.